Находящегося в межгосударственном розыске гражданина задержали в Псковской области

14:06, 28 сентября 2022, ПАИ

Местонахождение 16 правонарушителей установили сотрудники УФСИН в ходе операции «Розыск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Участие в операции приняли около 45 сотрудников регионального УФСИН совместно с представителями УМВД России по Псковской области. Они проверили более 90 адресов возможного местонахождения разыскиваемых лиц, которые совершили побег из тюрьмы, уклоняются от отбывания наказания или своевременно не прибыли по месту отбывания наказания.

В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили 16 человек, 15 из которых находились в федеральном розыске, один – в межгосударственном. Они нашли 34-летнего гражданина Республики Беларусь, который разыскивался Октябрьским РОВД УВД Витебского облисполкома МВД Республики Беларусь за совершение преступления. В настоящее время фигурант содержится в СИЗО-2 в Великих Луках за незаконное пересечение государственной границы РФ.

Кроме того, в рамках операции «Розыск» задержали 37-летнего гражданина, который находился в розыске ОМВД России по Рамонскому району Воронежской области за совершение кражи. На сегодняшний день он также находится под стражей в следственном изоляторе № 2 в Великих Луках.

Задержанных доставили в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений.