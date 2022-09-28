Самолёт с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

23:16, 28 сентября 2022, ПАИ

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Главы Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Москву в среду вечером, сообщил заместитель главы херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов, сообщает «Интерфакс».

«Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения», — написал Стремоусов в телеграм-канале, опубликовав совместное фото с руководителями регионов на фоне самолёта.

На снимке запечатлены, помимо Стремоусова, глава ДНР Денис Пушилин, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и другие.

Накануне главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР заявили, что прибудут в Москву по итогу референдума о вхождении регионов в состав России.