Финляндия объявила о закрытии границы для туристов из России

15:22, 29 сентября 2022, ПАИ

Власти Финляндии запретили въезд в страну туристам из России, сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.

«Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу», — сказал глава МИД, передает РИА Новости. Он уточнил, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.

В Хельсинки считают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами. Решение основано на шенгенских пограничных правилах, которые содержат некоторые исключения, например, по гуманитарным причинам. Россияне смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.