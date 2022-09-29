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Общество

1000 звонков в день принимает псковская горячая линия 122

Горячая линия 122 получает звонки только со своего региона. Фото Вконтакте

Около 1000 звонков в день принимает горячая линия 122 в Псковской области с начала частичной мобилизации на территории РФ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили специалисты call-центра.

«Ежедневно на линию поступает около 500-600 звонков. Но это количество волнообразно. В самые активные дни от жителей Псковской области поступает до 1000 звонков», – сообщили на горячей линии 122.

Чаще всего граждан интересует, кто подлежит призыву, их возраст, вероятность мобилизации студентов, сохранение выплат мобилизованных и призыв солдат, у которых только окончился срок службы.

Ранее, ПАИ писало, что в Псковской области планируют мобилизовать до двух тысяч человек.

 

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