До двух тысяч человек планируют мобилизовать в Псковской области

15:16, 29 сентября 2022, ПАИ

О том, сколько мужчин мобилизуют в Псковской области и когда завершится призыв, рассказал военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства инофрмации.

«Призовём до двух тысяч человек различных военно-учётных специальностей. Комиссариатом области проведён расчёт, призыв будет проходить в соответствии с мобилизационными возможностями района. Мобилизация идёт в соответствии с планом», - отметил он.

Сергей Судаков также отметил, что более 50 % псковичей уже призвали и отправили. При этом мобилизация завершится по указу президента, предварительный срок окончания - до 10 октября.

Он также подчеркнул, что срывов при проведении мобилизации не допущено.