Минобороны: Мобилизованные граждане России будут контролировать освобождённые территории Украины

20:30, 29 сентября 2022, ПАИ

Мобилизованные граждане приступят к задачам контроля и обороны занятых Россией территорий. Об этом заявили в Минобороны России, пишет ТАСС

В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач контроля и обороны освобождённых территорий, а также действий в составе подразделений резерва и усиления.

В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. При боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Напомним, по итогам референдумов, прошедших на юго-востоке Украины, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запоржская области проголосовали за вхождение в состав РФ.