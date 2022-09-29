Минобороны: Мобилизованные граждане России будут контролировать освобождённые территории Украины
Мобилизованные граждане приступят к задачам контроля и обороны занятых Россией территорий. Об этом заявили в Минобороны России, пишет ТАСС
В ведомстве объяснили, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне сейчас проходят боевое слаживание возле районов выполнения боевых задач. После этого укомплектованные подразделения приступят к выполнению задач контроля и обороны освобождённых территорий, а также действий в составе подразделений резерва и усиления.
В Минобороны уточнили, что после завершения индивидуальной подготовки мобилизованные продолжили занятия в составе взводов и рот. При боевом слаживании они получают навыки работы в составе подразделений, изучают военную технику и оружие. Кроме того, они проходят огневую подготовку с использованием штатного вооружения, а также бронетехники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.
Напомним, по итогам референдумов, прошедших на юго-востоке Украины, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запоржская области проголосовали за вхождение в состав РФ.
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Минобороны: Мобилизованные граждане России будут контролировать освобождённые территории Украины
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