В Опочке обнаружили мужчину с ножевым ранением
В Опочке на улице Ленина у дома № 64 (школа № 1) обнаружен мужчина с непроникающим ножевым ранением в области груди с левой стороны. Он госпитализирован бригадой скорой помощи в медучреждение.
На месте работают сотрудники Росгвардии и следственно-оперативной группы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
29 сентября 2022
Прокуратура требует лишить водительских прав порховича с белой горячкой
29 сентября 2022
Порхович до смерти избил знакомую и отправился в колонию на 7 с половиной лет