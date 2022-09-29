В Опочке обнаружили мужчину с ножевым ранением

23:32, 29 сентября 2022, ПАИ

В Опочке на улице Ленина у дома № 64 (школа № 1) обнаружен мужчина с непроникающим ножевым ранением в области груди с левой стороны. Он госпитализирован бригадой скорой помощи в медучреждение.

На месте работают сотрудники Росгвардии и следственно-оперативной группы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.