Два человека погибли в ДТП в Псковской области за неделю

12:56, 21 сентября 2026, ПАИ

19 дорожно-транспортных происшествий произошло на территории Псковской области с 14 по 20 сентября, сообщили ПАИ в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли два человека, ещё 20 получили ранения.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 060 административных правонарушений. Выявлено 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе за повторное нарушение задержали шесть человек.