Губернатор Псковской области прокомментировал выступление президента России

18:16, 30 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области прокомментировал сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина по поводу прошедших референдумов.

«Было очень мощно. Вы сами видели: зал несколько раз скандировал и стоя аплодировал. Наш президент очень точно и фундаментально назвал вещи свои именами. Сказал, за что мы боремся, за что воюют наши ребята.

И, конечно, сегодня историческое событие – четыре региона вошли в состав Российской Федерации. Для нас это особенно значимо потому, что мы взяли шефство над Бериславским районом Херсонской области. Теперь будем помогать нашим друзьям и коллегам вместе с федеральным центром», – сказал глава региона.