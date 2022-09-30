Владимир Щербинин обсудил в Москве кадровые вопросы с Сергеем Граховым

19:40, 30 сентября 2022, ПАИ

В Москве состоялась встреча генерального директора ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимира Щербинина и председателя Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, сообщает комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.



В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, в том числе пути решения кадрового вопроса в строительной отрасли, поделились опытом организации практики студентов и трудоустройства молодых специалистов.



Также была отмечена важность работы инспекторов строительного контроля при возведении социально значимых объектов в рамках федеральных проектов и программ.