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Страна и мир

Два гдовских спасателя вернулись из Херсонской области

Александр Тимофеев и Михаил Гусев. Фото: Гдовская заря

Сегодня вернулись из командировки в Херсонскую область два спасателя поисково-спасательного отряда города Гдова. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Александр Тимофеев и Михаил Гусев профессионалы с большим опытом работы практически в любых чрезвычайных ситуациях. У них есть допуск, в том числе, и к работам по разбору завалов. В городе Берислав их навыки пригодились.

Вместе с коллегами из псковского и великолукского отрядов они разбирали разрушенное здание городской администрации, в которое было несколько прилётов.

«В первый день работы мы какое-то время, конечно, реагировали на звуки взрывов, которые то и дело были слышны с той стороны Днепра. Но потом мы перестали их замечать. Даже к этому, к сожалению, привыкаешь. Так что работать не мешали», – рассказывают ребята.

Основной задачей спасателей был разбор элементов на разрушенном здании, чтобы ничего не могло с высоты упасть на головы прохожих. Кроме того, на наличие взрывоопасных предметов территорию тоже нужно было проверить. Кстати, один неразорвавшийся снаряд они обнаружили.

Всё оборудование у спасателей было с собой: бензопилы, бензорезы, гидравлический инструмент. Жили в бывшем общежитии. На вопрос о том, что об опасности таких командировок думают, и Александр, и Михаил в один голос, не задумываясь, ответили: «Так это наша работа!»

Спасатели разбирали завалы домов. Фото: Гдовская заря

«Разрушения в городе серьёзные, но люди живут и с нетерпением ждут того, что мир в их дома скоро придёт. Псковская область является побратимом Берислава, туда едут наши волонтёры, сотрудники администрации, добровольцы с гуманитарной помощью. Везут и продукты, и лекарства, и книги, и стройматериалы. Если у вас есть желание и возможность внести свой вклад в восстановление Бериславского района, проконсультировать вас смогут в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области. Телефоны: 89319010082 / 89009971599», – сообщили после интервью в редакции газеты.

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