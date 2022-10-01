Товары из иностранных машин будут выгружать в Псковской области

20:11, 01 октября 2022, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России.

Постановление вступит в силу 10 октября. Оно коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», – пояснили РБК в Минтрансе.