Внеочередная сессия Псковской гордумы состоится 4 октября

09:50, 03 октября 2022, ПАИ

Третья внеочередная сессия Псковской городской Думы нового созыва состоится 4 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, заседание начнется в 10:00 в Городском культурном центре (пл. Победы, 1).

В основной повестке дня значится три вопроса. Среди них - о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова.

Прямая трансляция будет доступна в Telegram-канале Псковской городской Думы.