Внеочередная сессия Псковской гордумы состоится 4 октября
Третья внеочередная сессия Псковской городской Думы нового созыва состоится 4 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, заседание начнется в 10:00 в Городском культурном центре (пл. Победы, 1).
В основной повестке дня значится три вопроса. Среди них - о создании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова.
Прямая трансляция будет доступна в Telegram-канале Псковской городской Думы.
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