Самозанятые в Псковской области могут получить полмиллиона рублей

16:25, 05 октября 2022, ПАИ

О получении грантовой поддержки для самозанятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Этому он уделил внимание на круглом стол, посвященном самозанятым в новых экономических условиях, в медиацентре ПАИ

По его словам, сейчас в рамках национального проекта самозанятые могут получить грант в размере 500 тысяч рублей.

Директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что граждане могут получить в центре консультационную помощь при написании бизнес-плана под грантовый конкурс. Также они могут обращаться за микрозаймами для своего проекта.

Ранее сообщалось, что на 1 октября этого года в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано 15 132 человека.