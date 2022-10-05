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Экономика

Самозанятые в Псковской области могут получить полмиллиона рублей

О получении грантовой поддержки для самозанятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев. Этому он уделил внимание на круглом стол, посвященном самозанятым в новых экономических условиях, в медиацентре ПАИ

По его словам, сейчас в рамках национального проекта самозанятые могут получить грант в размере 500 тысяч рублей.

Директор центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что граждане могут получить в центре консультационную помощь при написании бизнес-плана под грантовый конкурс. Также они могут обращаться за микрозаймами для своего проекта.

Ранее сообщалось, что на 1 октября этого года в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано 15 132 человека

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