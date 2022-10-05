Более чем в два раза выросло число самозанятых в Псковской области

16:06, 05 октября 2022, ПАИ

О количестве самозанятых, официально зарегистрированных в Псковской области, рассказала начальник отдела налогообложения юридической лиц УФНС по Псковской области Татьяна Чаленко на круглом столе в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, на 1 октября этого года в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано 15 132 человека. В прошлом году эта цифра составляла 7 300 человек. Налоговые поступления за счёт самозанятых составили 24 млн рублей. За аналогичный период прошлого года бюджет получил 54 млн рублей налоговых отчислений.

В 2021 году самыми популярными направлениями среди самозанятых стали строительство, продажа товаров собственного производства, косметические услуги, пассажироперевозка и сдача квартир в аренду.

Отдельно эксперт отметила, что большого оттока самозанятых в связи с частичной мобилизацией не произошло, так как данный режим не предполагает налоговых выплат в момент отсутствия.

Татьяна Чаленко добавила, что самому молодому самозанятому - 14 лет, девочка в домоуправлении моет подъезд, самому возрастному - 82 года, он сдает в аренду свою квартиру.