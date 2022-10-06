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Страна и мир

Три российских исполнителя оказались под санкциями Евросоюза

Николай Расторгуев. Фото Алексей Иванов/ ТРК ВС РФ

Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России. Так, стало известно, что в чёрный список попали глава ЦИК РФ Элла Памфилова, певица Юлия Чичерина, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист РФ Олег Газманов, пишет таблоид LIFE.

Также под санкциями оказался философ Александр Дугин, дочь которого, Дарью, убили 20 августа в Подмосковье. Ограничения вступают в силу 7 октября.

Сегодня, 6 октября, ЕС ввёл новые санкции против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.

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