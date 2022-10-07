В Великие Луки на приём пациентов приедет бригада пульмонологов из Пскова

23:52, 06 октября 2022, ПАИ

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15 октября 2022 года бригада пульмонологов из Псковской областной инфекционной клинической больницы приедет на передвижном медицинском комплексе «Псковская Епархия» в Великие Луки. Возглавит команду главный внештатный пульмонолог Псковской области Анастасия Повторейко. Об этом главврач Псковской инфекционной клинической больницы сообщила в социальной сети Вконтакте.



Специалисты примут вас в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127. На прием сможет попасть любой желающий бесплатно, по полису ОМС.

Предварительная запись будет производиться через регистратуры поликлиник по месту жительства и по многоканальному телефону Информационного центра в Пскове: +7 (8112) 294-122 (с 9 до 19:00, ежедневно).

Начало приема в 10:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.



Кроме того, вы сможете пройти бесплатное экспресс-исследование на ВИЧ или другие платные лабораторные исследования.