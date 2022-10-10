Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной группировки войск

12:26, 10 октября 2022, ПАИ

Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности, сообщает «Интерфакс».

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство «БелТА».

Белорусский президент уточнил, что договоренность была достигнута в ходе встречи один на один с президентом России в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ.

«Основа - я всегда об этом говорил - этой группировки - армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», - подчеркнул Лукашенко.