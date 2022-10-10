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Происшествия

Путин: Украина совершила три теракта против Курской АЭС

В ходе оперативного совещания Совета безопасности президент России Владимир Путин рассказал о трёх терактах, совершенных спецслужбами Украины на Курской АЭС.

«Спецслужбы Украины осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанций. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», - сказал Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», – прокомментировал произошедшее президент России Владимир Путин и уточнил, что организатором теракта являются спецслужбы Украины.

Сегодня украинские СМИ сообщают о десятках ракет, которые прилетели в разные регионы страны. 

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