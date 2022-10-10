Ракетные удары нанесли по Украине

10:19, 10 октября 2022, ПАИ

Ракетный удар нанесли по центру Киева, сообщают СМИ.

Как пишет Telegram-канал «Берислав Новости», в Киеве прозвучало как минимум пять взрывов, один из которых произошел рядом со зданием СБУ на улице Владимирской. Вблизи находится офис Владимира Зеленского.

Украинские СМИ сообщают о десятках ракет, которые летят в разные регионы страны.

Взрывы фиксируются в Днепропетровске, Хмельницком, Львове, Виннице, Тернополе, Житомире, в районе Кременчуга.

Владимир Зеленский подтвердил удары по Украине и заявил, что воздушная тревога не утихает по всей стране. По его словам, есть погибшие и раненые. Он призвал нселение не выходить из укрытий.

Ранее ообщалось, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», – прокомментировал произошедшее президент России Владимир Путин и уточнил, что организатором теракта являются спецслужбы Украины.