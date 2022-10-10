«Доктор, я тупею»: признаки депрессии назвала псковичам специалист

14:56, 10 октября 2022, ПАИ

Как распознать депрессию, рассказала заведующая диспансерным психоневрологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Светлана Шилова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Стресс может быть разный. Я тоже стрессую. Это неприятно, но мы живём в такой ситуации. Когда ситуация легкая, человек справляется с ней сам: обдумывает, взвешивает. А если, например, узнает о смерти близкого человека или тяжелой болезни, то тут словом не поможешь. Нужна помощь психолога, в более сложных случаях - психиатра», - отметила Светлана Шилова. Она добавила, что информация о лечении у психиатра не заносится в личное дело «красной строкой» и человек после лечения возвращается к привычным занятиям.

На депрессию могут указывать повышенная тревожность, раздражительность и рассеянность. «Ко мне как-то пациент пришел и говорит: «Доктор, мне кажется, я тупею» и следом перечисляет названные факторы. Мы называем это ангедонией [потеря возможности испытывать удовольствие от жизни. - ПАИ] и используем в таких случаях антидепрессанты и транквилизаторы. Кстати, могу сказать, что наши лекарства ничуть не хуже импортных», - рассказала Светлана Шилова.