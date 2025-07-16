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Общество

Стало известно, сколько псковичей скучает по работе в отпуске

17 % жителей Пскова скучают по своей работе во время отпуска. Таковы результаты опроса, проведённого с 23 июня по 10 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Больше всего скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (22 %).

Также 64 % респондентов признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки.

Кроме того, женщины чаще мужчин с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе.

Ранее жители Пскова ответили, в чём лучше хранить сбережения. Подробнее об этом читайте здесь.

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