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Общество

Почти 50 человек покусали дикие животные в Псковской области за год

Почти 50 человек пострадали от укусов диких животных в Псковской области в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

«Последние пятнадцать лет в Псковской области ежегодно регистрируют более тысячи укусов животными, из них в 20% случаев пострадавшими становятся дети», - рассказали специалисты.

В 2024 году в медицинские учреждения региона по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными обратилось 1444 человека. По сравнению с 2023 годом количество пострадавших выросло на 5,6%. При этом от укусов диких зверей пострадало 47 человек, в том числе семь детей. Кроме того, выявлено 13 лабораторно подтвержденных случаев бешенства: шесть у диких животных (у енотовидных собак, лисицы, енота) и семь случаев – среди домашних животных (у трех собак и четырех кошек).

В ведомстве предостерегают, что заразиться бешенством можно в парке, в лесу, на дачном участке и даже в городе.

При укусе животного рану необходимо десять минут промывать под проточной водой с мылом и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Однако единственный эффективный способ предупреждения бешенства - это вакцинация.

Ранее карантин по бешенству ввели в Бежаницком округе.

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