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Страна и мир

Служба безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Соответствующее объявление появилось в базе данных МВД Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На интернет-странице базы данных МВД Украины помещен портрет Медведева. В сопроводительном тексте говорится, что Дмитрий Анатольевич Медведев разыскивается украинскими «органами досудебного следствия», а также что ему предъявлены обвинения по статье 110, часть 2 Уголовного кодекса Украины. В этой статье идет речь о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», совершенном лицом, которое является представителем власти.

В объявлении говорится, что в розыск замглавы Совбеза РФ объявила СБУ. В качестве даты размещения информации на сайте указано 10 октября 2022 года.

В список розыска попали депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, глава Следственного комитета Александр Бастыркин, а также недавно назначенный командующий СВО Сергей Суровикин. 

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