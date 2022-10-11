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Глава Порховского района проверил ход капитального ремонта в первой городской школе

По условиям контракта все ремонтные работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Фото: администрация Порховского района

Сегодня глава Порховского района Юрий Семёнов обсудил с подрядчиком ход капитального ремонта первой городской школы. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

В настоящее время на площадке трудится 17 человек, сообщил глава в соцсетях. В полном объеме завершены работы по ремонту кровли, настилу полов, монтажу стеклопакетов, дверей в классах и коридорах. Подрядчик уже приступил к оклейке стен стеклообоями и настилу линолеума. Все работы выполняются в соответствии с проектом и при условии строгого соблюдения технологии строительства подобных объектов.

«Темпы работ не могут не радовать. По условиям контракта все ремонтные работы должны быть завершены к 1 декабря текущего года, но подрядчик прилагает максимум усилий, чтобы праздник по поводу открытия обновленной школы состоялся намного раньше указанной даты. Поэтому, друзья, еще раз прошу Вас набраться терпения. Трудно и детям, и родителям, и педагогам, но мы прошли большой путь и многое перенесли. Давайте потерпим еще чуть-чуть», – сказал Юрий Семёнов.

 

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