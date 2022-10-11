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Страна и мир

В центре Киева снесли памятник Александру Пушкину

В центре Киева демонтировали памятник Пушкину. Фото: Вконтакте

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину демонтировали в центре Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

В Киеве демонтировали памятник символу «русского мира» Александру Пушкину в центре столицы. Демонтаж посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову – известному общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года.

На опубликованных фото – снесенный памятник Пушкину перед зданием национального транспортного университета. Сам Поздняков утверждает, что в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.

Депутаты Киевсовета в мае приняли решение «Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства города Киева». Среди них памятник генералу советской армии Николаю Ватутину в Мариинском парке, памятники русскому поэту Александру Пушкину, георгиевская лента на станции метро «Героев Днепра».

Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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