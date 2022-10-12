Выплаты семьям мобилизованных граждан не повлияют на другие меры соцподдержки
Губернатор области Михаил Ведерников рассказал в своем видеообращении о региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей.
Прежде всего, мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Ближайшие зарплаты будут в ноябре, и эта мера призвана поддержать семейные бюджеты в этом месяце.
Средства будут направлены на расчётные счета, которые были представлены военкоматам. Рассчитываем, что деньги поступят на карты в ближайшие дни.
«Отдельно отмечу, что выплата не повлияет на другие меры соцподдержки, и не будет учитываться как доход», – пояснил губернатор.
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