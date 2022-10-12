Выплаты семьям мобилизованных граждан не повлияют на другие меры соцподдержки

20:33, 12 октября 2022, ПАИ

Губернатор области Михаил Ведерников рассказал в своем видеообращении о региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей.

Прежде всего, мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Ближайшие зарплаты будут в ноябре, и эта мера призвана поддержать семейные бюджеты в этом месяце.

Средства будут направлены на расчётные счета, которые были представлены военкоматам. Рассчитываем, что деньги поступят на карты в ближайшие дни.

«Отдельно отмечу, что выплата не повлияет на другие меры соцподдержки, и не будет учитываться как доход», – пояснил губернатор.