Где уточнить информацию о получении мер поддержки, рассказал Михаил Ведерников

20:49, 12 октября 2022, ПАИ

В сегодняшнем обращении к жителям региона Михаил Ведерников рассказал о том, какие меры поддержки получат семьи мобилизованных граждан, какие налоги отменяются и где получить всю необходимую информацию.

«Необходимые консультации по вопросу получения мер поддержки можно получить по номеру 122 или в Центре социального обслуживания вашего района. В каждом из них определён специалист, ответственный за это направление», – сообщил губернатор.

Также можно прийти в Центр помощи семьям мобилизованных в Пскове по адресу Некрасова 19. Он работает по будням с 12 до 20.

Все меры работают с сегодняшнего дня. Соответствующий Указ уже подписан.