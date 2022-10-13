Капустный пирог вручили псковскому драмтеатру на фестивале «Балтийский дом»

14:11, 14 октября 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина представил спектакль «Морфий» в постановке Антона Федорова на одном из крупнейших театральных форумов страны – XXXII Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Ваш спектакль блистательно дополнил программу фестиваля, – подчеркнул генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб. – Хочу поблагодарить руководство театра за то, что привезли такой замечательный и так горячо принятый петербургской публикой спектакль, ради которого многие уже ездили в Псков, чтобы увидеть его на родной сцене. От всей души поздравляю коллектив Псковского театра драмы имени Пушкина, режиссера Антона Федорова с этим спектаклем».

Спектакль «Морфий» в конце прошлого театрального сезона поставил в Пскове Антон Федоров, известный театральный режиссер, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», режиссер, которого в кругу московских театралов уже называют «культовым». В основе спектакля – цикл медицинских рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» и примыкающий к ним «Морфий».

Высоко оценил спектакль псковского театра критик, искусствовед Александр Платунов: «Когда человек годами ходит в театр и сотнями смотрит спектакли, его очень трудно удивить. Ваш спектакль меня сегодня поразил, это самое настоящее удивление, которое обязательно должно присутствовать в театре».

Главные роли в спектакле исполняют артисты Александр Овчаренко и Камиль Хардин. Также в «Морфии» заняты заслуженный артист России Сергей Попков, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Наталья Петрова и Анна Шуваева.

«Несколько лет назад я был на выпускном спектакле курса Игоря Волкова и увидел Александра Овчаренко, он играл Хлестакова. Я был поражен. «Он гений!» – сказал я тогда. И сегодня я убедился, что был прозорлив. И это победа театра: человек, у которого есть такой дар, попал на верную почву, пришел в то место, где его талант может раскрыться», – добавил Александр Платунов.

По сложившейся традиции фестиваля «Балтийский дом» после спектакля коллективу Псковского театра драмы торжественно вручили капустный пирог.

Ранее труппа псковского театра уже участвовала в фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклем «Король Лир». Правда, в 1997 году.

В Пскове спектакль «Морфий» можно увидеть 26, 27 октября и 24, 25 ноября. Подробности и билеты на официальном сайте театра.