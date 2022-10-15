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Соцсфера

Центр помощи мобилизованным проводит выездную работу

В районах мобилизованные обращаются в территориальные органы соцзащиты и VAW. Фото: скрин видео

Сотрудники центра помощи мобилизованным и их семьям проводят выездную работу. Об этом рассказал в новом видео «Своих не бросаем»  губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так, в четверг они были в дивизии.

«Формат востребованный, вопросы те же: мужчины просят перевести детей в детсады ближе к дому, оформить вторые карты для жен, доверенности. Будем проводить такие встречи регулярно», – отметил глава региона.

В районах семьи мобилизованных обращаются за помощью в территориальные отделения соцзащиты или просто оставляют свои заявки по горячей линии 122.

Показательный пример – в Центр обратилась семья из Великолукского района. Нужна была комплексная помощь и по линии образования, и по линии судебных приставов. Специалисты выехали к обратившимся и на месте помогли собрать документы и решить все вопросы.

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