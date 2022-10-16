Студенты и сотрудники ВЛГАФК присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных

20:03, 16 октября 2022, ПАИ

Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав академии участвует в акции взаимопомощи #СвоихНеБросаем. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



На базе #ВЛГАФК был открыт штаб #МЫВМЕСТЕ, куда неравнодушные студенты, сотрудники и преподаватели академии приносили необходимые продукты питания, тёплые вещи, предметы личной гигиены, канцелярские товары для мобилизованных граждан и семьям военнослужащих.

В перечень принесенных товаров, в основном, входят продукты длительного хранения, одежда, батарейки, медикаменты, предметы личной гигиены, бритвенные станки, зубные пасты, гели для душа и др.



Сегодня вся собранная гуманитарная помощь была передана в Центр добровольчества г. Великие Луки, расположенного в здании Управления образования на ул. Дружбы, д.31. Далее помощь будет рассортирована и направлена по назначению в воинские части.