Псковские росгвардейцы задержали двух воров

10:17, 18 октября 2022, ПАИ

Подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

7 октября в 10:20 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день в магазине на улице Клевцова в Великих Луках задержали 52-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.