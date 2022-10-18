Псковские росгвардейцы задержали двух воров
Подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
7 октября в 10:20 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Советской Армии сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
В этот же день в магазине на улице Клевцова в Великих Луках задержали 52-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
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