Глава Великих Лук Николай Козловский принял присягу

12:16, 18 октября 2022, ПАИ

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял присягу. Со вступлением в должность его поздравили губернатор Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Выборы были сложными, конкурентными, - сказал губернатор. – Но нам нашей большой дружной профессиональной командой удалось показать хорошие результаты. Мы практически на 15% улучшили показатель 2017 года. Это говорит о том, что люди вам доверяют».

Напомним, 7 октября на сессии Великолукской городской Думы за кандидатуру Николая Козловского единогласно проголосовали все депутаты. Выступая перед новым составом гордумы, Николай Козловский рассказал о проектах, реализованных в Великих Луках за последние 5 лет, и обозначил планы на перспективу. «В случае избрания на должность главы города готов приложить весь свой опыт, знания, энергию для дальнейшего развития нашего города воинской славы Великие Луки», — отметил в своем выступлении на сессии Николай Козловский.