В Псковской области мужчину заключили под стражу за поножовщину

17:50, 18 октября 2022, ПАИ

Жителя Новосокольников заключили под стражу по решению суда за убийство знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

14 октября на одной из улиц в Новосокольниках нашли тело 20-летнего местного жителя с ножевым ранением груди. По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый за убийство 59-летний мужчина. Вместе с погибшим они употребляли алкоголь, и в ходе застолья злоумышленник в ответ на оскорбление схватил нож и ударил знакомого в грудь.

В результате ножевого ранения в сердце мужчина умер. После этого убийца выволок тело на улицу, избавился от ножа и лёг спать.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в убийстве.