Бренд Zara намерен вернуться на российский рынок
Испанская fashion-группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из «дружественной» страны, например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС.
Владелец бренда Zara и Bershka подтвердил ведение переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно бизнеса в России.
Напомним, что эксперты подсчитали, что общие убытки от закрытия российских магазинов иностранных ретейлеров составят 760-800 млн долларов,
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