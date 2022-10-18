Бренд Zara намерен вернуться на российский рынок

22:02, 18 октября 2022, ПАИ

Испанская fashion-группа Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) рассматривает возможность передачи российских активов партнеру из «дружественной» страны, например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Об этом сообщает ТАСС.

Владелец бренда Zara и Bershka подтвердил ведение переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно бизнеса в России.

Напомним, что эксперты подсчитали, что общие убытки от закрытия российских магазинов иностранных ретейлеров составят 760-800 млн долларов,