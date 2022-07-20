Эксперты подсчитали убытки западных ретейлеров от ухода из России

10:40, 19 июля 2022, ПАИ

Общие убытки от закрытия российских магазинов иностранных ретейлеров составят 760-800 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на две аудиторские компании.

Речь идёт о компаниях, которые приостановили деятельность в России, но пока ещё не объявляли об окончательном уходе с рынка России.

По подсчётам экспертов, больше всего потерь может понести испанская Inditex (сети Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) – примерно 300 млн долларов.

Кроме того, японская Uniqlo рискует потерять до 170 млн долларов, почти столько же французская Decathlon.

По мнению экспертов, если ретейлерам не удастся распродать все свои остатки и успешно решить вопрос с разрывом действующих долгосрочных контрактов на аренду площадей, убытки могут составить и большую сумму.