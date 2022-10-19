Мастер-класс по воркауту провели для псковских школьников

17:21, 19 октября 2022, ПАИ

Представители псковского воркаут-движения провели мастер-класс для учащихся школы № 9. Об этом сообщается в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

В рамках развития данного движения атлеты команды проводят в регионе серию спортивных мероприятий, в рамках которых рассказывают школьникам о пользе здорового образа жизни. Первой из цикла стала встреча в школе № 9.

В мероприятии приняли участие более 50 школьников, их родители и классные руководители. Спортсмены рассказали ребятам о воркауте, его направлениях, возможностях развития и о совместных тренировках в воркаут-центре.

После этого атлеты провели для ребят показательное выступление и предоставили им возможность самим попробовать свои силы под руководством опытных тренеров.

