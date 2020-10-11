С 12 октября открывается набор в новый сезон Воркаут Центре в Пскове

10:20, 11 октября 2020, ПАИ

С 12 октября открывается набор для всех желающих в Воркаут Центре в Пскове. Об этом сообщает спортивное движение Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что вместе со спортивным воркаут движением, вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке.

По словам руководителей, занятия будут проходить для мужчин и женщин от 7 лет в следующих направлениях: Streetworkout, Gimbarr , Gettoworkout, Freestayle, Streetlifting, Calisthenics.

Воркаут Центр располагается в клубе Суперфитнес, Рижский проспект 16, 4 этаж.

Всю необходимую информацию вы можете узнать в сообществе группы https://vk.com/pskovworkout.