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С 12 октября открывается набор в новый сезон Воркаут Центре в Пскове
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Общество

С 12 октября открывается набор в новый сезон Воркаут Центре в Пскове

Фото: Street Workout Pskov

С 12 октября открывается набор для всех желающих в Воркаут Центре в Пскове. Об этом сообщает спортивное движение Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы отмечают, что вместе со спортивным воркаут движением, вы пройдёте курс физической подготовки и научитесь элементам и трюкам на уличной площадке.

По словам руководителей, занятия будут проходить для мужчин и женщин от 7 лет в следующих направлениях: Streetworkout, Gimbarr , Gettoworkout, Freestayle, Streetlifting, Calisthenics.

Воркаут Центр располагается в клубе Суперфитнес, Рижский проспект 16, 4 этаж.

Всю необходимую информацию вы можете узнать в сообществе группы https://vk.com/pskovworkout.

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