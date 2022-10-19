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Общество

Незрячая студентка рассказала о сложностях обучения в вузе

Лиза Волкова - студентка Псковского университета, учится на филфаке и мечтает заниматься научными исследованиями в области этимологии. В свободное от учебы время она общается с друзьями, путешествует, пишет стихи и осваивает фортепьяно. Вроде бы ничего особенного. За одним исключением: Лиза - незрячая. Девушка рассказала «АиФ-Псков» о своей повседневной жизни, реакции окружающих и учебе в вузе. 

Зрение Лиза потеряла в четыре года в результате неудачной операции. Говорит, что это не стало для нее трагедией. «Помню только, что первое время врезалась во все двери и косяки, - рассказывает она. - К счастью, маленькие дети имеют удивительную способность подстраиваться под происходящие изменения».

Как Лиза учится в институте и какие сложности появляются у незрячего студента, девушка открыто рассказала корреспондентам «АиФ-Псков».

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