Незрячая студентка рассказала о сложностях обучения в вузе

20:01, 19 октября 2022, ПАИ

Лиза Волкова - студентка Псковского университета, учится на филфаке и мечтает заниматься научными исследованиями в области этимологии. В свободное от учебы время она общается с друзьями, путешествует, пишет стихи и осваивает фортепьяно. Вроде бы ничего особенного. За одним исключением: Лиза - незрячая. Девушка рассказала «АиФ-Псков» о своей повседневной жизни, реакции окружающих и учебе в вузе.

Зрение Лиза потеряла в четыре года в результате неудачной операции. Говорит, что это не стало для нее трагедией. «Помню только, что первое время врезалась во все двери и косяки, - рассказывает она. - К счастью, маленькие дети имеют удивительную способность подстраиваться под происходящие изменения».



Как Лиза учится в институте и какие сложности появляются у незрячего студента, девушка открыто рассказала корреспондентам «АиФ-Псков».