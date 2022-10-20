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Экономика

Путин узаконил кредитные каникулы для мобилизованных владельцев МСП

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для малого и среднего предпринимательства при мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Чтобы получить отсрочку по кредиту, предприниматель должен быть зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц. Еще одно условие — малое или среднее предприятие не должно иметь нулевую доходность в 2021 году или в первом полугодии 2022 года, если оно создано недавно.

Также заемщик должен быть единственным участником бизнеса и одновременно являться «единственным лицом, обладающим полномочиями исполнительного органа общества». По оценкам авторов законопроекта, таких предпринимателей-мужчин от 18 до 60 лет в России больше трети от общего числа владельцев малого и среднего бизнеса, или 797 тысяч человек. А общий портфель их кредитов сегодня составляет 1,18 триллиона рублей.

Кредитные каникулы таким владельцам бизнеса будут давать на срок мобилизации плюс 30 дней. Также дополнительно в льготный период могут включить время лечения в госпитале, если мобилизованный получил ранение, травму, контузию или заболевание. Сам льготный период предполагает приостановку платежей, запрет на начисление пеней и штрафов, также нельзя требовать выплатить кредит за мобилизованного от поручителей.

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