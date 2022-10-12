В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах мобилизованным МСП

07:24, 12 октября 2022, ПАИ

Отсрочку платежей по кредитам и займам смогут получить до 800 тысяч россиян. Это учредители и единственные владельцы бизнеса, призванные на военную службу по частичной мобилизации. Такой законопроект депутатов и сенаторов внесен в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Чтобы получить отсрочку по кредиту, предприниматель должен быть зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц. Еще одно условие — малое или среднее предприятие не должно иметь нулевую доходность в 2021 году или в первом полугодии 2022 года, если оно создано недавно.

Также заемщик должен быть единственным участником бизнеса и одновременно являться «единственным лицом, обладающим полномочиями исполнительного органа общества». По оценкам авторов законопроекта, таких предпринимателей-мужчин от 18 до 60 лет в России больше трети от общего числа владельцев малого и среднего бизнеса, или 797 тысяч человек. А общий портфель их кредитов сегодня составляет 1,18 триллиона рублей.

Кредитные каникулы таким владельцам бизнеса предлагают давать на срок мобилизации плюс 30 дней. Также дополнительно в льготный период могут включить время лечения в госпитале, если мобилизованный получил ранение, травму, контузию или заболевание. Сам льготный период предполагает приостановку платежей, запрет на начисления пеней и штрафов, также нельзя требовать выплатить кредит за мобилизованного от поручителей.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят надлежащим образом защитить права заемщиков-субъектов МСП, снизить риски их дефолтов, предоставить возможность восстановить свою предпринимательскую деятельность», — прокомментировал один из авторов документа, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Его слова приводит пресс-служба палаты регионов.

Согласно документу, чтобы воспользоваться льготным периодом, заемщику нужно подать заявление в банк, где он и получал кредит. Также необходимо представить документы о мобилизации. Если такой возможности нет, банк сам запросит такие сведения в Минобороны. Срок ответа от ведомства — не более семи дней, а время рассмотрения заявки в банке — не более пяти дней, следует из законопроекта.

Подать заявление можно в любой момент, пока действует кредитный договор, но не позднее 31 декабря 2023 года. Дата начала льготного периода не может быть ранее 21 сентября 2022 года, то есть начала частичной мобилизации.

Отсроченные платежи по кредиту возвращать все же придется, но уже после того, как предприниматель вернется домой. При этом сумма ежемесячных выплат должна быть такой же, как и до кредитных каникул. Также заемщик может в любой момент отказаться от кредитных каникул, даже если их уже оформили. Кроме того, погасить долг разрешается досрочно.

Еще одно положение проекта закона приостанавливает исполнения по долгам военнослужащего. «Снимается запрет на открытие счетов и получение выплат, если участник специальной военной операции находился в процедуре банкротства», — написал Николай Журавлев в своем телеграм-канале..

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, в ближайшее время Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона, который позволит гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, оставаться собственниками бизнеса.

Также для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели, главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат пять дней. Такую норму планируют закрепить в ведомственных документах Минобороны и Генштаба после принятия соответствующего закона.

В числе других мер поддержки: отсрочка представления деклараций по налогам и отчетности по страховым взносам. А если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены.

К представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции, в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков, пообещали в правительстве. Норма коснется всех контрактов, которые заключат до конца 2023 года. Ожидается, что соответствующее постановление кабмина подготовят к 17 октября.

Ранее комплекс мер по смягчению экономических последствий мобилизации для малого и среднего бизнеса подготовили и в Минэкономразвития. Там хотят увеличить максимальный срок предоставления микрозаймов владельцам малого и среднего бизнеса, попавшим под частичную мобилизацию, — с трех до пяти лет.

Также Минэкономразвития предложило пересмотреть размеры микрозаймов для бизнеса. Самозанятым хотят давать до 500 миллионов рублей в микрокредитных компаниях и до одного миллиона — в государственных организациях. А микрозаём для малых и средних предприятий предлагают ограничить пятью миллионами.