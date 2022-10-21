Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Анны Седоковой и Таисии Повалий

00:08, 21 октября 2022, ПАИ

Украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ был опубликован в четверг на сайте президента Украины Владимира Зеленского.Об этом сообщает ТАСС.

Санкции на певиц наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, включая блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Также их лишат госнаград Украины.

Зеленский своими указами ввел санкции против 2 507 физических лиц и 1 374 компаний.