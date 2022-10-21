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Культура

Опубликована афиша Псковского театра драмы на ноябрь

В ноябре Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина предлагает зрителям разнообразный репертуар. В афише – спектакли по произведениям русской и мировой классики (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Шекспир), комедии современных драматургов, абсурдистские драмы и постановки для детей. Петербургский коллектив Old Classic Ballet представит на большой сцене театра известные балеты Петра Чайковского.

Зрителей, предпочитающих комедийный жанр, театр приглашает на ретрокомедию «Соседи» 5 и 27 ноября, анекдот, главными героями которого стали культовые личности Серебряного века, «Пленные духи» (13 ноября) и демографическую комедию «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова – 12, 19, 23 ноября. Еще один спектакль по произведениям этого популярного драматурга и прозаика современности – детектив «Свидетельские показания» – покажут на псковской сцене 30 ноября.

В числе спектаклей по текстам русской классической литературы в ноябре также чеховские «Ионыч» (1 ноября) и «Дядя Ваня» (22 ноября), «Пиковая дама» (17 и 26 ноября) и «Метель» Пушкина (29 ноября), «Зойкина квартира» (16 ноября) и «Морфий» (24 и 25 ноября) Булгакова. Отметим, что спектакль «Морфий» накануне завоевал главную награду Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Петербурге – приз зрительских симпатий.

Приглашенная артистка Ирина Евдокимова представит авторские программы: музыкально-поэтический спектакль о Бунине и Рахманинове «Ночь печальна» (16 ноября) и мистификацию-скерцо по мотивам неоконченной повести Лермонтова «Штосс» (17 ноября). Артистка Псковского театра драмы Нина Семенова вместе с джазовым музыкантом Аркадием Галковским 19 ноября выступят со спектаклем «Цветаева и саксофон».

Два спектакля театра, прогремевшие на всю Россию и получившие высокую оценку профессионалов, – «Ревизор» по пьесе Гоголя и «Река Потудань» по рассказу Платонова – можно будет увидеть в ноябре 2, 3 и 10 числа.

Зрителей, отдающих предпочтение музыке, театр приглашает на спектакль-концерт «Случайный вальс» 5 и 27 ноября.

Также в ноябре Псковский театр драмы принимает на своей сцене коллектив Old Classic Ballet. Солисты ведущих театров Петербурга и Москвы представят псковичам шедевры мирового балета – «Щелкунчик» (20 ноября), «Лебединое озеро» (21 ноября), «Спящая красавица» (22 ноября).

В детской афише Псковской драмы – бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» (6, 12, 13, 26, 27 ноября) и «Год Жирафа» (4, 5 и 19, 20 ноября).

Расписание спектаклей на новогодние каникулы уже есть на сайте, билеты также доступны.

Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

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