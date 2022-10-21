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Экономика

Чем занимается самый юный самозанятый в Пскове, рассказали налоговики

Самому юному самозанятому в Псковской области исполнилось 14 лет. Он предоставляет услуги по уборке помещений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС.

Самому пожилому плательщику НПД – 82 года, свой доход он получает от предоставления имущества в аренду.

Напомним, применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% – с доходов, полученных от физических лиц, и 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ, уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию.

В качестве самого удобного способа регистрации в качестве самозанятого УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог».

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации можно найти на официальном сайте ФНС России.

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