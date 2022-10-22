Тело утонувшего в озере мужчины обнаружили в Великолукском районе

14:48, 22 октября 2022, ПАИ

Для оказания помощи тонущему человеку поисково-спасательный отряд города Великие Луки выехал в деревню Русаново Великолукского района на Кислое озеро в пятницу, 21 октября.

Было установлено, что 65-летний мужчина поплыл за лодкой на Кислом озере и пропал из виду.

Сегодня утром при проведении поисковых работ водолазной группой ПСО г. Великие Луки в составе четырёх человек и двух единиц техники обнаружили тело пенсионера.

Водолазы областной службы спасения извлекли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК по Псковской области, водолазная служба ПСО г. Великие Луки. Обстоятельства произошедшего выясняются.