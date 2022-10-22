Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Тело утонувшего в озере мужчины обнаружили в Великолукском районе

Фото с места поисков

Для оказания помощи тонущему человеку поисково-спасательный отряд города Великие Луки выехал в деревню Русаново Великолукского района на Кислое озеро в пятницу, 21 октября.

Фото с места поисков

Было установлено, что 65-летний мужчина поплыл за лодкой на Кислом озере и пропал из виду.

Сегодня утром при проведении поисковых работ водолазной группой ПСО г. Великие Луки в составе четырёх человек и двух единиц техники обнаружили тело пенсионера.

Фото с места поисков

Водолазы областной службы спасения извлекли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе.

Фото с места поисков

На месте происшествия работают сотрудники полиции и СУ СК по Псковской области, водолазная служба ПСО г. Великие Луки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 октября 2022

Тело утонувшего в озере мужчины обнаружили в Великолукском районе
22 октября 2022

Пропавшего мужчину не удалось найти вблизи деревни Глушь в Псковской области
22 октября 2022

Мужчину в чёрной толстовке разыскивают в Великих Луках
22 октября 2022

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Псковском районе
21 октября 2022

Женщина, попавшая в ДТП в Великих Луках, скончалась в больнице
21 октября 2022

В Острове ввели карантин из-за бешеного кота
21 октября 2022

Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках
21 октября 2022

«Мусорная лавина» сошла в Ленинградской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...