Опубликован список документов для получения отсрочки от мобилизации

19:27, 22 октября 2022, ПАИ

Опубликован список документов для получения отсрочки от мобилизации, при содержании членов семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.РФ»

Какие документы необходимо предоставить в военкомат для подтверждения наличия на иждивении детей?

Иждивение — это содержание нетрудоспособного лица. Обязанность по содержанию своих несовершеннолетних детей, согласно Семейному кодексу РФ, возложена на родителей.

Наличие на иждивении детей, отцовство которых установлено, подтверждается свидетельствами о рождении.

Как гражданину подтвердить, что он единственный, кто ухаживает за родственником, нуждающимся в постоянном постороннем уходе?

Гражданин, занятый постоянным уходом за родственником, заявляет в военкомате об отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать этого родственника.

Военкомат проверяет эту информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

При этом гражданин должен представить в военкомат: ухаживающий за дедушкой или бабушкой — свидетельства о рождении своих родителей; ухаживающий за усыновителем — решение суда об усыновлении; копию паспорта родственника, который нуждается в уходе; своё свидетельство о рождении.

Также военный комиссариат имеет право потребовать иные документы, подтверждающие отсутствие других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.