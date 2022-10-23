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Серебряными призёрами областной спартакиады стали гдовичи

Гдовичи приняли участие в областной спартакиаде по мини-футболу «Твой выбор» и стали серебряными призёрами, сообщает газета «Гдовская заря».

В соревнованиях приняли участие школьники от 14 до 17 лет. Гдов представляли восемь подростков из разных уголков района. Творческие коллективы — хореографический ансамбль «Мозаика» и вокальная группа городского культурного центра «Юникс» — вдохновили участников соревнований своими выступлениями на успешную игру.

В ходе зонального этапа соревнований спартакиады победителями в подгруппах стали команды Печорского и Гдовского районов.

«Игра была упорная, но мы достойно сыграли. Впереди у нас серьёзные соревнования. Будем тренироваться», — поделились гдовичи.

Участников спартакиады ожидал приятный сюрприз: по окончании матча по мини-футболу они отправились в киберцентр ПРОО «Федерация компьютерного спорта». После лекции о кибербезопасности и ознакомления с возможностями центра ребята смогли сами попробовать свои силы в компьютерных играх.

Отметим, что финал спартакиады состоится 25 ноября.

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