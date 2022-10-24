Кубок города по баскетболу завершился в Пскове

11:19, 24 октября 2022, ПАИ

Кубок города по баскетболу среди мужских команд завершился в Пскове. В нём приняли участие десять сборных: девять команд из Пскова и гости турнира из Дно. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

Победителем турнира стала команда города Пскова «Псковские барсы» под руководством тренера Александра Кочеряева. Лучшим игроком команды признан Александр Семенов.

Второе место заняла команда «Абсолютное Динамо» под руководством тренера Сергея Лукашова. Лучшим игроком команды стал Константин Титаренко.

Третье место досталось команде города Пскова «Ника», представляющей одноименную спортивную школу олимпийского резерва, под руководством тренера Эдуарда Михайлова. Лучшим игроком команды назван Александр Рябов.

Фоторепортаж «Спортивные выходные в Пскове» можно посмореть по ссылке.