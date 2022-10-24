Финские сейсмологи зафиксировали толчки неизвестного происхождения на дне Финского залива

21:06, 24 октября 2022, ПАИ

Финский сейсмологический институт утверждает, что зафиксировал четыре сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива. События предположительно произошли 20 и 21 октября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Согласно информации с карты на сайте «Газпрома», примерно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», однако точное расстояние от мест сейсмособытий до самого трубопровода не определено.