Финские сейсмологи зафиксировали толчки неизвестного происхождения на дне Финского залива
Финский сейсмологический институт утверждает, что зафиксировал четыре сейсмособытия неясного происхождения на дне Финского залива. События предположительно произошли 20 и 21 октября, сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Согласно информации с карты на сайте «Газпрома», примерно в том же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», однако точное расстояние от мест сейсмособытий до самого трубопровода не определено.
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