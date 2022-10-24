В Пскове состоялся концерт арт-группы «Хор Турецкого»

23:17, 24 октября 2022, ПАИ

В Большом концертном зале областной филармонии проходит юбилейный концерт известной арт-группы «Хор Турецкого», приуроченный к шестидесятилетию её основателя Михаила Турецкого. Корреспонденты «Первого Псковского» поговорили с музыкантами перед концертом.

Концерт коллектива — это настоящий театр с собственной оргинальной режиссурой. В программе прозвучали песни разных эпох и стилей. Певцы коллектива признались, что, готовясь к концерту, иногда исполняют песни, которые не входят в репертуар, поют просто для души.

Этот концерт впервые был показан в Кремле. Сам Михаил Турецкий рассказал, что уже завтра они вылетают в Великий Новгород, а после посетят Сибирь и семь стран Латинской Америки.